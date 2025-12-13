Los rumores sobre una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa han vuelto a cobrar fuerza en los últimos días. De acuerdo con versiones surgidas en Argentina, la cantante colombiana y el empresario habrían retomado su relación sentimental desde hace algún tiempo, aunque de manera discreta y sin confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.

El periodista Ángel de Brito aseguró que ambos habrían decidido darse una nueva oportunidad y que este acercamiento no sería reciente.

Según sus declaraciones, la cercanía entre Shakira y De la Rúa se maneja públicamente bajo el argumento de una relación profesional, aunque en privado su vínculo sería más personal.

Entre los datos que más llamaron la atención se encuentra la supuesta residencia de la cantante en una propiedad vinculada a la familia De la Rúa en Uruguay. Se afirma que Shakira habría permanecido en ese país junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes incluso se habrían quedado ahí mientras ella continuaba con sus compromisos.

Estas versiones coinciden con reportes previos que señalaban que la artista habría pasado unos días de descanso en Uruguay acompañada por Antonio de la Rúa, sus hijos y los de él, conviviendo como una familia durante sus vacaciones.

Sin embargo, no todas las fuentes coinciden con la versión de un romance. Otras voces cercanas aseguran que entre Shakira y su expareja solo existe una amistad sólida y una relación profesional, luego de haber superado diferencias del pasado.

