Exitoso rescate aéreo de un hombre mordido por víbora en El Torno, mientras continúan labores de evacuación

La tragedia continúa azotando el municipio de El Torno tras las intensas lluvias que provocaron el desborde del río Piraí. En un acto de coordinación y rápida acción, el alcalde municipal, Ing. Hediberto Cuellar Cuva, gestionó un rescate aéreo exitoso para evacuar a una persona que había sido mordida por una víbora en el Distrito Municipal N°7, una zona de difícil acceso terrestre. La persona fue atendida y trasladada con éxito gracias a la operación aérea.

El desborde del río Piraí ha inundado gran parte del municipio, creando islas y cubriendo amplias zonas de agua. Según el secretario municipal de Desarrollo Humano, Roberto Suárez Antelo, varias personas se encuentran desaparecidas en las comunidades afectadas, especialmente en la comunidad Los Espejos (distrito 6).

El desborde también ha dañado severamente dos puentes en la zona, dificultando aún más las tareas de rescate. Varias familias se refugiaron en techos de viviendas y en árboles para escapar de las aguas.

En un llamado a la solidaridad, el secretario Suárez Antelo pidió la colaboración de la población torneña para enviar ayuda, como alimentos, ropa y colchones. La brigada médica municipal ya se encuentra trabajando en el coliseo municipal, que fue habilitado como centro de acopio y atención a los afectados. Además, el colegio Naciones Unidas ha sido dispuesto como otro centro de apoyo para las víctimas.

Continúan las labores de rescate en coordinación con la Policía Boliviana, y las autoridades locales siguen gestionando recursos y apoyo para enfrentar la emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play