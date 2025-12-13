Piden justicia: retiran el cuerpo del tercer fallecido del conflicto en Cotapachi

Familiares retiraron este viernes el cuerpo del arquitecto Richard Condori, de 47 años, quien se convirtió en la tercera víctima fatal del conflicto registrado en Cotapachi, en el municipio de Colcapirhua. El hombre falleció en el Hospital Viedma, donde permanecía internado en terapia intensiva desde el jueves pasado.

Según el relato de la familia, Condori no resistió las graves lesiones sufridas durante los enfrentamientos y murió tras presentar paros cardíacos. “Pedimos justicia por la muerte de nuestro familiar”, manifestaron sus allegados durante el retiro del cadáver.

Desde el Hospital Viedma confirmaron el deceso. “El paciente masculino ingresó el jueves y falleció cerca de las 18:00. Se encontraba en estado crítico”, informaron fuentes médicas.

Condori era funcionario municipal y resultó gravemente herido durante una gresca registrada el jueves, cuatro días antes del operativo policial de desbloqueo ejecutado el lunes. Con su fallecimiento, se eleva a tres el número de personas que perdieron la vida en el marco del conflicto por el ingreso al relleno sanitario de Cotapachi, que se arrastra desde el 27 de noviembre.

Las dos primeras víctimas fatales fueron identificadas como Cinforiano Carrillo (38) y Pablo Padilla (47), quienes murieron durante el operativo policial del lunes, ambos con heridas de arma de fuego, según reportes médicos. Además, ese día se registraron al menos 16 personas heridas.

El enfrentamiento ocurrido el jueves previo a la intervención policial había pasado inicialmente desapercibido, pese a que dejó varios heridos de gravedad. La tensión se originó por el bloqueo instalado por comunarios de Cotapachi, quienes exigían el cierre del botadero y denunciaban presuntos conflictos limítrofes con municipios vecinos.

Investigación y procesos judiciales

En el ámbito judicial, el Ministerio Público informó que tres personas cumplen detención domiciliaria y que un efectivo policial se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Este último será imputado por homicidio, luego de que una inspección técnica determinara que los proyectiles encontrados en la escena son compatibles con armamento policial.

La Fiscalía abrió al menos tres investigaciones paralelas por instigación pública a delinquir, homicidio y lesiones graves y gravísimas. Asimismo, se confirmó que el subteniente Joaquín Antonio C. P. permanece hospitalizado tras recibir impactos de bala y heridas por esquirlas.

