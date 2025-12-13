TEMAS DE HOY:
Colpa Bélgica queda aislada: Desborde del río arrasó el puente

Los habitantes piden una intervención urgente de las autoridades para restablecer la conectividad y evitar mayores perjuicios a las actividades productivas y al traslado de personas.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

13/12/2025 14:11

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Santa Cruz provocaron la crecida del río Piraí, que terminó llevándose el puente de acceso a la comunidad de Colpa Bélgica, dejando a la zona completamente aislada. El colapso se produjo debido a la fuerza del caudal, que socavó la base de la estructura hasta arrastrarla.

De acuerdo a reportes preliminares, el nivel del río aumentó de forma repentina durante la noche, coincidiendo con las precipitaciones continuas que afectaron a gran parte del departamento. Imágenes difundidas muestran cómo el agua arrastró restos del puente, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal.

No es la primera vez que Colpa Bélgica enfrenta este tipo de emergencias. El pasado 18 de noviembre, la población ya había quedado aislada por problemas similares, lo que genera preocupación entre los vecinos ante la falta de una solución definitiva.

