Emiten 'Alerta Roja' por crecida extraordinaria de ríos en Santa Cruz

Las fuertes lluvias caídas en el departamento han causado grandes inundaciones, principalmente en el municipio de El Torno, donde se ha reportado la desaparición de varias personas.

Este sábado el Gobierno Autónomo Departamental emitió un boletín hidrológico donde advierte crecidas en varios ríos, principalmente en la cuenca del río Piraí.

De acuerdo con el informe del Searpi, en la cuenca alta y media del río Piraí se reportan grandes crecidas y crecidas extraordinarias, principalmente en Bermejo, La Angostura, El Torno, Río Espejos y Puente Urubó.

El río Grande, en sus cuencas alta, media y baja, no muestra alertas, ya que los niveles permanecen estables.

En el reporte se puede observar que se registran pequeñas crecidas en los ríos Parapetí e Ichilo, mientras que el río Yapacaní presenta una gran crecida en la estación Puerto Yapacaní.

Desde el COED se informó sobre las acciones que está realizando la Gobernación en la zona afectada para rescatar a las personas que se han visto afectadas por el desborde del río.

