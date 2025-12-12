TEMAS DE HOY:
Reunión Cívicos – Gobernación de Santa Cruz: Descartan riesgo de autonomías

La reunión buscó zanjar las preocupaciones sobre la cesión de competencias para la ejecución de proyectos de electrificación.

Red Uno de Bolivia

12/12/2025 19:58

Foto: CCpSC

El Comité Cívico pro Santa Cruz y autoridades de la Gobernación departamental sostuvieron una reunión clave en la que lograron un consenso importante: la suscripción del convenio intergubernativo entre la Gobernación y el Gobierno Nacional no pone en riesgo las autonomías departamentales.

Agustín Zambrana, primer vicepresidente cívico, confirmó que, tras recibir la información explicativa por parte del equipo técnico de la Gobernación, el Comité Cívico analizará la documentación recibida para trabajar en mejoras.

La autonomía no se toca. El asambleísta Zvonko Matkovic y el equipo técnico de la Gobernación ha mostrado la predisposición de que vamos a trabajar para que este convenio sea mejorado para rencausar la autonomía plena y completa”, afirmó Zambrana.

Por su parte, el asambleísta departamental Zvonko Matkovic resaltó que el convenio intergubernativo contiene una cláusula que deja clara la situación de la administración de recursos por parte del Gobierno.

Matkovic garantizó que la situación de que el Gobierno administre recursos para electrificación en las comunidades cruceñas "nunca más se volverá a repetir".

El convenio lo dice, por única vez se cederá esta competencia, ya está en nuestras manos animarnos a firmar un convenio de este estilo, jamás volverá a pasar”, señaló Matkovic, en un claro intento de tranquilizar a la base cívica respecto a futuras negociaciones con el nivel central del Estado.  

 

