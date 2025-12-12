Pacientes quedarán sin atención la próxima semana por el nuevo paro de 48 horas ratificado por Fesirmes

El conflicto en el sistema público de salud vuelve a tensarse. La Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) confirmó que realizará un paro de 48 horas el próximo lunes 15 y martes 16, en respuesta a la crítica situación que atraviesan los centros de salud, marcada, según denunciaron, por la falta de insumos, infraestructura deteriorada y ausencia de acciones municipales.

Evert Patiño, secretario de Conflicto de Fesirmes, lamentó que el sector deba recurrir nuevamente a medidas de presión para hacerse escuchar.

“Es una pena que como institución tengamos que ser voceros de nuestra necesidad, de lo insostenible que es, de lo inhumano y de la falta de condiciones que tenemos para atender a la población”, expresó.

Patiño aseguró que la problemática abarca desde el impago de salarios, hasta el stock cero de medicamentos, incluidos antibióticos, analgésicos y reactivos de laboratorio. A esto se suma la falta de pruebas rápidas para dengue, en plena época endémica, lo que calificó como una situación de alto riesgo para la población.

El dirigente también denunció el deterioro estructural de varios centros de salud. Recordó que el día anterior mostraron públicamente los daños en techos y ambientes que, según explicó, “deben tener ciertas condiciones para mejorar la atención, pero estaban destruidos y con goteras”.

Patiño criticó que la Secretaría Municipal de Salud se haya limitado a “maquillar” los daños sin ofrecer una solución de fondo.

“Hoy la Secretaría de Salud se ha convertido en un salón de belleza. Ha venido, lo ha taponeado sin darle la solución definitiva”, afirmó.

En ese contexto, Fesirmes anunció además que declara persona no grata al secretario municipal de Salud, Marcelo Téllez, a quien acusan de conocer la situación sin asumir medidas concretas.

“En pleno conocimiento, nuestro secretario de Salud no ha tomado acciones. Por ello ratificamos el paro y la declaración de persona no grata”, sostuvo Patiño.

