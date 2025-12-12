“Le pedí a Dios que no nos dejara morir”: el relato del piloto que sobrevivió al accidente aéreo en Beni

En medio de la profundidad de la selva beniana, donde la vegetación engulle todo rastro de vida humana, una avioneta quedó reducida a restos retorcidos después de un aterrizaje forzoso que pudo terminar en tragedia. Contra todas las probabilidades, sus dos ocupantes sobrevivieron. Uno de ellos, Carmelo Egüez, relató a El Mañanero los minutos de terror que vivieron mientras la aeronave perdía potencia en pleno ascenso.

Egüez, con visibles heridas en el rostro y varios puntos de sutura en el labio, recordó que aquella mañana realizaban la ruta habitual Santa Ana–Trinidad–Santa Ana, un recorrido que hacía parte de su rutina diaria.

“Chequemos todo como siempre: magneto, paso de hélice, todo bien. No había ninguna falla”, afirmó. Pero a unas siete millas del aeropuerto, y ya sobrevolando el tramo de selva cercano a Loma Suárez, la situación cambió drásticamente.

“Me acusó la RPM, las revoluciones por minuto. La hélice dejó de generar tracción y ahí presentamos la falla”, explicó. La avioneta estaba a mil pies de altura, aún en ascenso, demasiado baja para maniobrar y sin tiempo suficiente para reportar emergencia a Naabol.

“No nos dio tiempo. Estábamos bajos, en ascenso. No pudimos reportarnos”, insistió.

Ante el silencio del motor, Egüez tomó una decisión inmediata: intentar llegar a la pampa, una zona abierta donde el impacto hubiera sido menos devastador. Pero era imposible.

“Queríamos llegar, pero no pudimos. El avión no respondió y nos fuimos precipitando”, recordó.

Mientras la avioneta descendía de forma peligrosa, la fe del piloto se convirtió en su última ancla emocional.

“Antes de salir siempre oro. Yo le pedí a Dios: Señor, sálvanos, no nos deje morir”, confesó. “La mente es tan rápida… uno ora en segundos”.

Finalmente, en un acto desesperado por evitar un impacto frontal contra los árboles, el piloto tiró de la cabrilla para levantar el morro lo más posible. Ese movimiento, según dice, les salvó la vida.

“Jalamos la cabrilla para que el avión no impacte de punta. Gracias a Dios salimos vivos”.

Tras el impacto, en medio del silencio de la selva, los dos hombres lograron salir del fuselaje destruido y pedir ayuda. Si hubieran caído más adentro, asegura Egüez, quizá nunca los habrían encontrado.

Mira la programación en Red Uno Play