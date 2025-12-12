TEMAS DE HOY:
Subteniente Aprehensión de Luis Arce Marco Aramayo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

La 'Navidad Camba' se vive este viernes en el corazón de Santa Cruz

La 'Navidad Camba' se vivirá este viernes en la Catedral de Santa Cruz con música y tradición desde las 20:00.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

11/12/2025 23:02

“Navidad Camba” en el atrio de la Catedral. FOTO: RED UNO

Escuchar esta nota

Entre canciones, entusiasmo juvenil y espíritu navideño, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se alista para celebrar la 'Navidad Camba', un evento cultural que se realizará este viernes 12 de diciembre a las 20:00, en el atrio de la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo.

El cantante y compositor cruceño Alfonso Moreno Gil invitó a toda la población a participar del espectáculo. Señaló que el show tendrá una duración de 40 minutos continuos, sin interrupciones.

“Los jóvenes deben saber el amor que le tenemos a nuestra tierra. Va a ser una noche hermosa”, expresó. “Bienvenido Niño Dios a la Tierra Camba”, añadió emocionado.

La cantante Guísela Santa Cruz  será parte del espectáculo navideño, interpretando canciones de Jorge Suárez y del propio Moreno Gil.

El evento busca rescatar las tradiciones navideñas locales, con la participación de niños y jóvenes, en un espacio emblemático del centro cruceño.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD