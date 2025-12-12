La 'Navidad Camba' se vive este viernes en el corazón de Santa Cruz

La 'Navidad Camba' se vivirá este viernes en la Catedral de Santa Cruz con música y tradición desde las 20:00.
11/12/2025 23:02
Entre canciones, entusiasmo juvenil y espíritu navideño, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se alista para celebrar la 'Navidad Camba', un evento cultural que se realizará este viernes 12 de diciembre a las 20:00, en el atrio de la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo.
El cantante y compositor cruceño Alfonso Moreno Gil invitó a toda la población a participar del espectáculo. Señaló que el show tendrá una duración de 40 minutos continuos, sin interrupciones.
“Los jóvenes deben saber el amor que le tenemos a nuestra tierra. Va a ser una noche hermosa”, expresó. “Bienvenido Niño Dios a la Tierra Camba”, añadió emocionado.
La cantante Guísela Santa Cruz será parte del espectáculo navideño, interpretando canciones de Jorge Suárez y del propio Moreno Gil.
El evento busca rescatar las tradiciones navideñas locales, con la participación de niños y jóvenes, en un espacio emblemático del centro cruceño.
