La 'Navidad Camba' se vive este viernes en el corazón de Santa Cruz

Entre canciones, entusiasmo juvenil y espíritu navideño, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se alista para celebrar la 'Navidad Camba', un evento cultural que se realizará este viernes 12 de diciembre a las 20:00, en el atrio de la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo.

El cantante y compositor cruceño Alfonso Moreno Gil invitó a toda la población a participar del espectáculo. Señaló que el show tendrá una duración de 40 minutos continuos, sin interrupciones.

“Los jóvenes deben saber el amor que le tenemos a nuestra tierra. Va a ser una noche hermosa”, expresó. “Bienvenido Niño Dios a la Tierra Camba”, añadió emocionado.

La cantante Guísela Santa Cruz será parte del espectáculo navideño, interpretando canciones de Jorge Suárez y del propio Moreno Gil.

El evento busca rescatar las tradiciones navideñas locales, con la participación de niños y jóvenes, en un espacio emblemático del centro cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play