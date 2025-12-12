TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Lágrimas en el escenario: Génesis se quiebra tras la devolución del jurado

Pese a una puesta en escena llena de fuerza y energía, los jueces marcaron errores de tempo y anticipación que afectaron al famoso, quien se mostró frustrado por sentir que defraudó a su equipo.

Silvia Sanchez

11/12/2025 22:16

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El segundo equipo de la noche en subir al escenario fue Génesis junto a la academia Factory, quienes aparecieron con mucha fuerza e interpretaron la canción “Malang”, de la película Dhoom 3. La puesta en escena impactó desde el inicio por su energía, color y dinamismo.

El primero en pronunciarse fue Rodrigo Massa, quien felicitó al equipo por su crecimiento a lo largo de la temporada.

“Génesis, te convertiste desde el inicio de la competencia. ¡Felicidades! Son de los mejores que he visto; espectacular esta presentación. Factory, tienen actitud de vencedores”, expresó.

Sin embargo, no todo fueron halagos. Tito Larenti fue más duro en su devolución y destacó fallas de coordinación del famoso.

“Génesis estuvo varios compases fuera de tempo musical. Es bueno emocionarse, pero es mejor cuando las cosas salen como deben. Falta trabajo y guía. Fue buena presentación, pero no para aplaudir de pie”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la evolución del equipo, aunque observó adelantamientos en la coreografía.

“Me sorprende cómo te mueves. Noté los pasos en los que te adelantaste; hubo pequeños inconvenientes. Aun así, han crecido mucho”, comentó.

Finalmente, Elka Meyer valoró la energía del show y aseguró que aún se puede seguir puliendo detalles.

Las observaciones del jurado generaron un momento emotivo: Génesis no pudo contener las lágrimas, lamentando haber cometido errores y asegurando que sintió que “defraudó” a su equipo. Sus compañeros lo apoyaron y resaltaron el trabajo realizado durante los ensayos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

