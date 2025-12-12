Cuenta regresiva para la final de la 2da temporada de La Gran Batalla

Este domingo 21 de diciembre te invitamos a ser parte de la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Los famosos lo dejarán absolutamente todo en el escenario y lucirán sus mejores galas en una noche cargada de talento, pasión y emociones al límite. El destino de la competencia está en juego y todo está a punto de definirse.

El público es parte esencial de este programa, por eso te esperamos en el Coliseo Municipal Santa Rosita, ubicado en el 3er anillo, barrio Santa Rosita.

📍 Apertura de puertas: 19:00

🎟️ Ingreso gratuito

No te pierdas la oportunidad de vivir un show espectacular en vivo y conocer al ganador de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Te esperamos… ¡sé parte de esta experiencia inolvidable!

