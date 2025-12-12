TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Cuenta regresiva para la final de la 2da temporada de La Gran Batalla

Un show imperdible en vivo, con los finalistas dejando todo en el escenario. La cita es el domingo 21 de diciembre en el coliseo Santa Rosita.

Silvia Sanchez

11/12/2025 20:08

Santa Cruz, Bolivia

Este domingo 21 de diciembre te invitamos a ser parte de la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Los famosos lo dejarán absolutamente todo en el escenario y lucirán sus mejores galas en una noche cargada de talento, pasión y emociones al límite. El destino de la competencia está en juego y todo está a punto de definirse.

El público es parte esencial de este programa, por eso te esperamos en el Coliseo Municipal Santa Rosita, ubicado en el 3er anillo, barrio Santa Rosita.

📍 Apertura de puertas: 19:00
🎟️ Ingreso gratuito

Foto Red Uno

No te pierdas la oportunidad de vivir un show espectacular en vivo y conocer al ganador de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Te esperamos… ¡sé parte de esta experiencia inolvidable!

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

