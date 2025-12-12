Cuenta regresiva para la final de la 2da temporada de La Gran Batalla

Un show imperdible en vivo, con los finalistas dejando todo en el escenario. La cita es el domingo 21 de diciembre en el coliseo Santa Rosita.
11/12/2025 20:08
Este domingo 21 de diciembre te invitamos a ser parte de la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla.
Los famosos lo dejarán absolutamente todo en el escenario y lucirán sus mejores galas en una noche cargada de talento, pasión y emociones al límite. El destino de la competencia está en juego y todo está a punto de definirse.
El público es parte esencial de este programa, por eso te esperamos en el Coliseo Municipal Santa Rosita, ubicado en el 3er anillo, barrio Santa Rosita.
📍 Apertura de puertas: 19:00
🎟️ Ingreso gratuito
No te pierdas la oportunidad de vivir un show espectacular en vivo y conocer al ganador de la segunda temporada de La Gran Batalla.
Te esperamos… ¡sé parte de esta experiencia inolvidable!
