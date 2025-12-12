TEMAS DE HOY:
Niños abandonados en Viacha Franklin Flores Luis Arce

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tres niños fueron rescatados tras pasar días solos y sin comida en una habitación en Viacha, El Alto

El caso fue atendido por la Defensoría. Los niños ya están a resguardo en un albergue transitorio.

Jhovana Cahuasa

11/12/2025 20:18

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Tres niños fueron rescatados esta semana por la Defensoría en el municipio de Viacha, luego de ser encontrados abandonados durante al menos tres días en una habitación sin alimentos ni condiciones mínimas de higiene, según informó el director de Género, Niñez y Atención Integral, Cristian Chipana.

“Los menores estaban sin comer y en una habitación en condiciones desagradables; no tenían las condiciones mínimas para permanecer allí”, explicó Chipana a la prensa.

Tras el operativo, los niños fueron trasladados al albergue transitorio 24 Horas, donde reciben atención. Paralelamente, se inició la búsqueda de un familiar cercano con el objetivo de lograr su reinserción en un entorno seguro.

“Tenemos el dato de una tía con la cual, en estos momentos, nos estamos reuniendo para poder realizar la reinserción familiar”, precisó el funcionario.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los progenitores tienen problemas de consumo habitual de alcohol y se inició un proceso legal por el presunto delito de abandono, previsto en el Código Penal.

Las autoridades anunciaron que continuarán con el seguimiento al caso y la evaluación de las condiciones del entorno familiar antes de definir la custodia definitiva de los menores.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD