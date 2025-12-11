Retiran a pasajero ebrio de la Terminal Metropolitana de El Alto tras operativos de control

Uno de los pasajeros de un bus de servicio interdepartamental fue sorprendido en estado de ebriedad y retirado de la Terminal Metropolitana de El Alto durante los filtros de control rutinarios.

“En este caso, el bus venía desde la ciudad de La Paz. Al arribar a nuestra terminal, en la verificación de los tres filtros de control, se encontró a esta persona en estado de ebriedad. Todas estas personas son retiradas de nuestras instalaciones en compañía de la Policía Boliviana y la ATT, ya que estamos maximizando los esfuerzos en los controles que realizamos: uno, para luchar contra el tráfico de personas, y dos, para evitar cualquier contratiempo para los usuarios”, informó Víctor Flores, funcionario de la terminal.

El pasajero fue bajado del bus y, debido a su nivel de intoxicación, los policías tuvieron que cargarlo para retirarlo del lugar.

“Los efectivos policiales, al sacarlo, han tenido que cargar a esta persona. Es importante recalcar que como terminal no vamos a permitir que ninguna persona viaje o ingrese en estado de ebriedad”, añadió Flores.

