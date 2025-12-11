TEMAS DE HOY:
Policial

Retiran a pasajero ebrio de la Terminal Metropolitana de El Alto tras operativos de control

Funcionarios señalan que no se permitirá el ingreso ni el viaje de personas ebrias en buses interdepartamentales.

Silvia Sanchez

11/12/2025 17:03

La Paz, Bolivia

Uno de los pasajeros de un bus de servicio interdepartamental fue sorprendido en estado de ebriedad y retirado de la Terminal Metropolitana de El Alto durante los filtros de control rutinarios.

“En este caso, el bus venía desde la ciudad de La Paz. Al arribar a nuestra terminal, en la verificación de los tres filtros de control, se encontró a esta persona en estado de ebriedad. Todas estas personas son retiradas de nuestras instalaciones en compañía de la Policía Boliviana y la ATT, ya que estamos maximizando los esfuerzos en los controles que realizamos: uno, para luchar contra el tráfico de personas, y dos, para evitar cualquier contratiempo para los usuarios”, informó Víctor Flores, funcionario de la terminal.

El pasajero fue bajado del bus y, debido a su nivel de intoxicación, los policías tuvieron que cargarlo para retirarlo del lugar.

“Los efectivos policiales, al sacarlo, han tenido que cargar a esta persona. Es importante recalcar que como terminal no vamos a permitir que ninguna persona viaje o ingrese en estado de ebriedad”, añadió Flores.

