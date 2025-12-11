Aterrador: juguete se mueve solo mientras familia ve Toy Story y video se vuelve viral

Una familia vivió un momento aterrador mientras veía la película Toy Story, y quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok. La tiktoker @glez.mora compartió la grabación, donde se aprecia cómo un muñeco de Woody sobre un mueble mueve su brazo aparentemente solo, justo cuando su hijo estaba frente a la televisión.

“¿Lo notaron?”, escribió la usuaria en la publicación, que rápidamente alcanzó 1,4 millones de reproducciones y 153 mil ‘me gusta’. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar.

Algunos reaccionaron con humor:

“Se llama memoria muscular”, bromeó un usuario.

“Le tocó el Woody original”, comentó otro.

“Basándome en los comentarios, es más peligroso tener un juguete de Toy Story que a Chucky”, agregó un tercero.

El video ha generado debate entre quienes creen que se trata de un fenómeno paranormal y quienes piensan que es una simple coincidencia o efecto de la luz y movimiento.

