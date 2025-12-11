TEMAS DE HOY:
Aterrador: juguete se mueve solo mientras familia ve Toy Story y video se vuelve viral

Una familia compartió en TikTok el momento en que un muñeco de Woody se movió solo mientras veían la película Toy Story. El video superó 1,4 millones de reproducciones y generó cientos de comentarios.

Silvia Sanchez

11/12/2025 14:50

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Una familia vivió un momento aterrador mientras veía la película Toy Story, y quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok. La tiktoker @glez.mora compartió la grabación, donde se aprecia cómo un muñeco de Woody sobre un mueble mueve su brazo aparentemente solo, justo cuando su hijo estaba frente a la televisión.

“¿Lo notaron?”, escribió la usuaria en la publicación, que rápidamente alcanzó 1,4 millones de reproducciones y 153 mil ‘me gusta’. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar.

Algunos reaccionaron con humor:

  • “Se llama memoria muscular”, bromeó un usuario.

  • “Le tocó el Woody original”, comentó otro.

  • “Basándome en los comentarios, es más peligroso tener un juguete de Toy Story que a Chucky”, agregó un tercero.

El video ha generado debate entre quienes creen que se trata de un fenómeno paranormal y quienes piensan que es una simple coincidencia o efecto de la luz y movimiento.

 

 

