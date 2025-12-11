“Estaban con el rostro cubierto”: Arrestan a tres personas por la balacera en la urbanización Cotoca

El comandante de la zona Pampa de la Isla, coronel Carlos Veizaga, brindó este jueves nuevos detalles sobre el tiroteo registrado en la urbanización Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz, donde dos deliverys resultaron heridos tras recibir impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la autoridad, las víctimas se encontraban aparentemente realizando su trabajo al interior de una licorería cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y con el rostro cubierto. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los trabajadores, provocando su desplome inmediato.

“Se trata de dos personas que son deliverys, quienes al interior de esta licorería realizaban presuntamente su trabajo cuando fueron impactados con armas de fuego”, señaló el coronel Veizaga.

Tras el hecho, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ejecutó un operativo que permitió la aprehensión de tres personas, quienes fueron conducidas a dependencias policiales. Los arrestados están siendo investigados para determinar su presunta participación en el ataque y establecer el móvil del crimen.

La Policía continúa con las pesquisas a fin de identificar plenamente a los autores materiales del tiroteo y esclarecer las circunstancias que rodearon este violento hecho.

Mira la programación en Red Uno Play