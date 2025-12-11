Comité Cívico pide ampliar investigación por caso Fondo Indígena

El Comité Cívico Pro Santa Cruz se pronunció este miércoles sobre la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable de un millonario daño económico al Estado en el caso Fondo de Desarrollo Indígena.

A través de una conferencia de prensa, el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, exhortó al Ministerio Público y al Órgano Judicial a actuar “conforme a la ley” y “con total transparencia”, y a no limitar la investigación a una sola figura.

“Lo que han hecho es agarrar una sardina”, afirmó uno de los dirigentes. “El pez gordo (en alusión a Evo Morales), quien tiene más de un año con una orden de aprehensión y hasta ahora no se hace efectiva”, declaró.

También remarcaron que Luis Arce deberá rendir cuentas, no solo por su rol anterior como ministro, sino también por su reciente gestión como presidente.

Piden ampliar la investigación

El Comité expresó que el proceso no debe personalizarse, sino que debe alcanzar a todos quienes fueron parte de la estructura de gobierno del MAS en los últimos 20 años.

Asimismo, manifestaron preocupación ante la posibilidad de que Arce sea liberado en las próximas horas y advirtieron que el caso no debe convertirse en un "show mediático".

“No pedimos venganza, pero sí verdad, justicia y responsabilidad”, indicaron.

Recordaron que el exmandatario dejó el cargo hace apenas un mes y que existen varias denuncias pendientes que deben ser investigadas.

