Exministra Marianela Prada denuncia el presunto "secuestro" del expresidente Luis Arce

La exministra de la Presidencia Marianela Prada a través de sus redes sociales denunció este miércoles el presunto “secuestro del expresidente Luis Arce Catacora” y que fue conducido hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en ciudad de La Paz.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce por Sopocachi”, denunció en un video en sus redes Prada.

Se sabe que en esta jornada el expresidente Arce se presentó de manera voluntaria para brindar su declaración por la investigación del Fondo Indígena, por el cual guarda detención preventiva la exdiputada Lidia Patty.

Pese a la denuncia de "secuestro", se tiene conocimiento de que el expresidente Luis Arce se presentó de manera voluntaria en esta jornada para brindar su declaración informativa.

La comparecencia está relacionada con la investigación del caso Fondo Indígena, un proceso en el cual la exdiputada Lidia Patty ya guarda detención preventiva. La Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica actual del expresidente tras su presentación en la FELCC.

El movimiento del exmandatario generó una rápida reacción en el sector político, y se espera una confirmación o desmentido oficial de las autoridades sobre la situación actual de Arce en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play