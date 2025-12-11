El superastro puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a la Ciudad de México al asistir de incógnito a una función de lucha libre en la histórica Arena México, justo la noche del 9 de diciembre, un día antes de arrancar la serie de ocho conciertos que tiene programados en el país.

El artista, conocido mundialmente por éxitos del género urbano, demostró su profunda pasión por el cuadrilátero al intentar pasar desapercibido entre los asistentes, protegido por la icónica máscara del luchador mexicano Místico, el "Rey de Plata y Oro", informe El Heraldo.

Foto: @CMLL_OFICIAL

Máscara de Místico y equipo de seguridad

La presencia del cantante fue confirmada por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que compartió fotografías del artista disfrutando del espectáculo. En un mensaje en redes sociales, el CMLL destacó:

"El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!".

Videos difundidos en redes mostraron que el equipo de seguridad que acompañaba al intérprete de "Tití Me Preguntó" también usó máscaras para garantizar que Bad Bunny pasara desapercibido en las zonas de acceso y el estacionamiento, manteniendo su identidad resguardada en todo momento.

La cartelera de la noche incluyó emocionantes combates como el duelo estelar entre Místico y Titán contra Ángel de Oro y Niebla Roja.

Foto: @CMLL_OFICIAL

Un fanático con trayectoria en el ring

El acercamiento de Bad Bunny a la lucha libre no es nuevo, pues su afición se remonta a años e incluso se refleja en sus canciones, donde ha mencionado a leyendas del deporte como Triple H y Eddie Guerrero.

Su participación activa ha tenido un ascenso meteórico dentro de la WWE a nivel internacional:

WrestleMania 37 (2021): Debutó haciendo equipo con Damian Priest, sorprendiendo a fanáticos y críticos por su agilidad y ejecución de movimientos complejos.

Backlash 2023 (Puerto Rico): Su punto culminante fue una aclamada Lucha Callejera de San Juan contra Damian Priest, un combate que generó una ovación prolongada por parte del público local.

Foto: @CMLL_OFICIAL

Mientras tanto, la Ciudad de México se prepara para recibir al artista en el primero de sus conciertos programados, con una base de fanáticos ahora más entusiasmados tras saber de su escapada de incógnito a la Arena México.

