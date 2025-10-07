El reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al comentar públicamente su admiración por la canción "Golden" del grupo ficticio de K-Pop HUNTR/X, fenómeno musical del año de la película animada K-Pop Demon Hunters.

Durante su debut como anfitrión en el estreno de la nueva temporada de "Saturday Night Live" (SNL), Bad Bunny protagonizó un sketch sobre las K-Pop Demon Hunters, donde interpretó a Thomas, un fan obsesionado que insiste en que la película está basada en hechos reales.

En la escena, Thomas es invadido por una fantasía musical en la que junto a sus compañeros de mesa aparecen las propias voces de HUNTR/X (Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna), quienes irrumpen cantando fragmentos de su éxito "Golden" y "Knock Out".

Aunque no fue una entrevista formal, la reacción de Bad Bunny dentro del sketch —donde interpreta a un fan visiblemente emocionado y sorprendido— sirvió como un claro comentario musical sobre el tema. El artista se deshizo en elogios hacia la canción, señalando que "tocó las fibras más sensibles de él como artista".

Al incluir "Golden" de manera prominente en el programa, Bad Bunny no solo reconoció el impacto cultural del grupo, sino que validó su lugar en el panorama musical, confirmando que el hit se encuentra "en su radar artístico".

"Golden", lanzada el 4 de julio de 2025 como parte del álbum de la banda sonora de la película, ha demostrado ser un éxito arrollador. El tema ha roto récords de audiencia y reproducciones, logrando la hazaña de ocupar el puesto número 1 en el Billboard Global 200 y en el Hot 100, consolidando a HUNTR/X como una sensación global de la cultura pop.

El sketch de SNL refleja la creciente obsesión que el mundo tiene por "Las guerreras k-pop", un fenómeno que ha llevado a la película a convertirse en uno de los títulos más reproducidos de la historia reciente.

