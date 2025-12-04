Dictan detención domiciliaria para el dirigente de los panificadores Rubén Ríos

La parte denunciante rechazó la decisión judicial y denunció que el daño económico solo en uno de los casos investigados ascendería a 6 millones de bolivianos. Hoy espera su segunda audiencia.
La justicia determinó este jueves detención domiciliaria sin derecho al trabajo, arraigo y una fianza de Bs 60.000 para el dirigente de los panificadores Rubén Ríos, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Hoy espera su segunda audiencia.
Por su parte, la parte denunciante rechazó la determinación y la calificó como un atentado contra el pueblo, al señalar que el daño económico en solo un caso asciende a 6 millones de bolivianos.
“En relación al coimputado Rubén Ríos Miranda, se impone cuatro medidas: uno, la detención domiciliaria; dos, el arraigo del coimputado; tres, la presentación de la fianza económica de bolivianos 60.000; cuatro, la presentación al Ministerio Público a efectos del registro biométrico dos veces al mes”, manifestó el juez a cargo de la audiencia cautelar de Ríos.
Esa fue la determinación judicial; sin embargo, la parte denunciante aseguró que se trata de una resolución absolutamente prevaricadora y la calificó como criminal.
“Es una resolución prevaricadora, criminal y que atenta contra el hambre del pueblo boliviano; el daño económico que oficialmente han cometido el señor Flores y el señor Rubén Ríos asciende a 6 millones de bolivianos. Solo por los quintales de harina, el almacenaje supera los 150.000 bolivianos y por el transporte supera la suma de 300.000 bolivianos”, afirmó el abogado de la parte denunciante, Eduardo León.
Este jueves se llevará a cabo otra audiencia cautelar de Ríos por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas en el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar.
“Esperemos que la justicia aprehenda a este individuo”, afirmó León.
Por su parte, Ricky Ríos, hijo del dirigente panificador, obtuvo su libertad con el pago de una fianza de 30.000 bolivianos y deberá presentarse ante el Ministerio Público una vez al mes.
