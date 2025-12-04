“Estaba con signos del dolor”: Zoonosis rescató a cachorro gravemente herido

Un operativo de Zoonosis volvió a poner en evidencia la dura realidad del maltrato animal en Cochabamba. Un pequeño cachorro, visiblemente adolorido y sin poder moverse, fue rescatado este jueves tras una denuncia vecinal que alertó sobre su delicado estado.

Según informó el responsable de Zoonosis, Diego Prudencio, el animal se encontraba dentro del domicilio en condiciones críticas. “Es un caso lamentable que obedece a una omisión gravísima por parte de los propietarios”, afirmó. “Un vehículo pasó por encima del cachorro dentro de la vivienda y, de acuerdo a una evaluación preliminar, presenta una fractura de fémur en la pata trasera izquierda”.

Lo que más indignó a las autoridades fue que, pese al dolor evidente y los signos de sufrimiento, la familia no brindó ningún tipo de atención veterinaria durante más de 24 horas.

Prudencio remarcó que no existe justificación alguna: “Ellos argumentan que iban a llevarlo al veterinario hoy. Yo les dije claramente: no hay hoy ni mañana, tiene que ser de inmediato. Este cachorro estaba con todos los signos cardinales del dolor. No podemos normalizar tanta falta de empatía”.

El responsable añadió que Zoonosis cuenta con atención pública gratuita en el Centro de Rehabilitación y Entrenamiento Canino de La Chimba, por lo que no se trata de un problema económico. “Lo primero siempre debe ser manejar el dolor. Este animalito fue privado de sus libertades esenciales y eso es inaceptable”.

El cachorro, que no dejaba de quejarse y jadeaba intensamente, también presentaba un cuadro de hipertermia causado por el calor y su abundante pelaje. “Lo vamos a rehidratar, inocular analgésicos y antiinflamatorios, y hacer las pruebas de imagen para descartar lesiones en la cadera”, explicó Prudencio mientras el pequeño gemía ante el micrófono.

Zoonosis procedió al decomiso del animal y notificó a la propietaria, quien será sancionada con 500 bolivianos, según la Ley Municipal 1147. Prudencio recordó que las multas impagas pueden derivar incluso en congelación de cuentas bancarias, y pidió a la población denunciar cualquier caso similar al 449-3355.

“El objetivo es rehabilitar a este cachorro y, cuando esté listo, buscarle un hogar donde finalmente reciba el amor que aquí no tuvo”, concluyó.

Mira el video:

