Cautelarán a 18 hinchas del Flamengo acusados de robo, agresiones y destrozos en Santa Cruz

La Policía Boliviana confirmó que 18 hinchas del club Flamengo de Brasil serán puestos ante un juez cautelar de Satélite Norte, después de ser identificados como los responsables de robos, agresiones y daños materiales cometidos en su paso por el departamento de Santa Cruz. Los fanáticos retornaban a su país tras asistir a la final de la Copa Libertadores disputada en Perú.

El operativo policial inició luego de que comerciantes de Warnes y otras zonas reportaran que un bus con ciudadanos brasileños había cometido una serie de ilícitos.

“Inicialmente eran 54 los arrestados, hasta terminar el trabajo de individualización”, explicó el coronel Julio César Baldivieso, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Identificación por cámaras y reconocimiento de víctimas

Según el jefe policial, la intervención se produjo cuando el bus avanzaba por la carretera a Cotoca. La Felcc, junto con personal de la EPI-7, detuvo el vehículo y trasladó a los ocupantes hasta la central de investigaciones. Allí se revisaron cámaras de seguridad de los comercios afectados y se llevó a cabo un desfile identificativo, donde las víctimas reconocieron de manera plena a 18 de los 54 detenidos.

“Fueron identificados no solamente por el desdoblamiento de cámaras, sino también por el reconocimiento directo de las víctimas. Los 18 ya se encuentran aprehendidos por instrucción fiscal”, señaló Baldivieso.

Robos, daños y agresiones

Las denuncias presentadas incluyen robos a comercios, agresiones a transeúntes y daños a vehículos, entre ellos un camión al que le quebraron los vidrios durante su paso por la zona. El coronel Baldivieso informó que, incluso durante el traslado de los hinchas hacia dependencias policiales, continuaron llegando nuevas denuncias.

“Parece que era una costumbre o un modo de conseguir cosas en el camino”, relató, mencionando que existían antecedentes recientes de otra flota con hinchas del mismo club que habría protagonizado hechos similares.

Negativa a declarar y asistencia consular

Los fanáticos brasileños se negaron a declarar durante la entrevista policial y cuentan con la asistencia legal proporcionada por el Consulado de Brasil. Según el reporte preliminar, los detenidos no presentaban signos de haber consumido sustancias ilícitas, aunque sí habrían ingerido bebidas alcohólicas.

Los 18 aprehendidos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional en las próximas horas.

