Continúa la búsqueda: Policía maneja dos hipótesis en el secuestro de peruano en Ichilo

La Policía Boliviana mantiene operativos activos en la provincia Ichilo, Santa Cruz, para dar con el paradero de Alexander C.J., ciudadano peruano en la comunidad Enconada, donde un grupo de al menos seis hombres fuertemente armados irrumpió en una propiedad privada y lo raptó simulando ser parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran a los antisociales descendiendo de un vehículo blanco portando fusiles y utilizando chalecos, gorras y distintivos policiales. Tras reducir a las personas del lugar, se llevaron a la víctima, quien se dedica a la comercialización de soya en la zona.

Según la denuncia presentada, los familiares recibieron horas después una llamada exigiendo inicialmente 300 mil dólares para su liberación; el monto habría sido reducido a 200 mil bolivianos, lo que para los investigadores abre hipótesis relacionadas con un posible ajuste de cuentas.

Dos líneas de investigación

En contacto con El Mañanero, el coronel Efraín Gutiérrez, comandante policial de Ichilo, explicó que la institución maneja dos posibles móviles:

Un conflicto mercantil relacionado con su actividad comercial, debido a que la víctima empleaba a varias personas y manejaba grandes volúmenes de producto. Un nexo con el narcotráfico, considerando el testimonio inicial de la esposa y el modus operandi del grupo armado.

“Tenemos que escatimar todos los esfuerzos para llegar a la verdad histórica de los hechos. Las operaciones de búsqueda continúan mediante mecanismos tecnológicos y puntos de control”, afirmó Gutiérrez.

Demora en la denuncia y avance de las pesquisas

El comandante señaló que la Policía tomó conocimiento del caso aproximadamente ocho horas después del secuestro, lo que dificultó el despliegue inmediato de unidades especiales. Desde entonces, la Felcc y el DACI de Montero han tomado declaraciones al entorno familiar y laboral, incluyendo empleados de Alexander, quienes aportaron información sobre sus actividades recientes.

“Se está realizando un trabajo minucioso con cámaras de videovigilancia y análisis de movimientos en los días previos y posteriores al hecho”, agregó Gutiérrez.

Uso de indumentaria policial falsa

Uno de los elementos más llamativos de la investigación es el uso de ropa, chalecos e insignias aparentemente policiales, lo que, según Gutiérrez, convierte el caso en “delicado y complejo”.

Testimonios y próximos pasos

La Policía ya tomó declaraciones a todos los trabajadores y familiares directos del secuestrado, pero no descarta nuevas citaciones conforme avancen los análisis tecnológicos y las comparaciones de datos.

“Seguiremos concatenando todos los elementos posibles para identificar a los autores y dar con la ubicación del ciudadano”, concluyó el comandante.

