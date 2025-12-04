¡Insólito! Extorsionador dispara por accidente a su cómplice mientras grababan video de amenaza

La ola de extorsiones que afecta a transportistas, comerciantes y empresarios en Lima, Perú, dejó una insólita y preocupante evidencia del nivel de imprudencia y violencia de estas mafias: un extorsionador disparó accidentalmente a su propio cómplice mientras ambos grababan un video de amenaza.

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, generando alarma entre los usuarios y autoridades por su contenido explícito y la irresponsabilidad demostrada por los criminales.

Imprudencia fatal

En el contexto de un incremento sostenido de actos extorsivos, donde las bandas suelen enviar videos intimidatorios mostrando armamento para exigir el pago de cupos, dos delincuentes con el rostro cubierto se dispusieron a grabar un mensaje para una presunta víctima, informa el portal Caretas de Perú.

El hecho ocurrió cuando uno de los sujetos manipulaba una pistola cargada. Al intentar vaciar la cacerina del arma sin verificar la recámara, el extorsionador disparó de forma accidental, hiriendo al cómplice que se encontraba sosteniendo la cámara. El video captura el desconcierto inmediatamente después del tiro. “Oye, te di… te di, mano… ¿estaba cargada, mano?” se escucha decir al extorsionador mientras su compañero reacciona al impacto.

El material difundido evidencia la falta de preparación, la imprudencia y el alto grado de violencia y riesgo con el que operan estas bandas criminales. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los involucrados. Las autoridades no han confirmado si se inició una investigación oficial para identificarlos y capturarlos, pero el caso se suma a la creciente preocupación nacional por el avance de este tipo de delitos.

Vea el video:

