Primero la gente

Yorleno perdió sus piernas en un accidente con el tren y ahora pide ayuda para seguir adelante

El artesano de ocupación recuerda el momento que marcó su vida para siempre. En 2019, tras sufrir un accidente con el tren, que lo dejó gravemente herido. Requirió tres cirugías y un largo proceso de recuperación.

Charles M. Flores

03/12/2025 12:09

Tras un accidente con el tren que le costó las piernas, Yorleno pide ayuda para reconstruir su vida. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

A través del sector Primero es la Gente en El Mañanero, conocimos una historia que conmueve y, al mismo tiempo, inspira. Se trata de la vida de Yorleno García Cabrera, un artesano de 35 años que, pese a haber perdido sus extremidades inferiores hace seis años, continúa luchando día tras día para salir adelante.

Desde su vivienda, Yorleno nos recibe con una sonrisa tímida y un trabajo entre las manos. “Estoy atravesando una dificultad económica, por eso es que con lo poco que tengo estoy haciendo unos trabajos para vender más tarde”, cuenta mientras coloca pegamento en una billetera elaborada con cuero de serpiente traído del Beni. Sus artesanías —billeteras, fundas para teléfonos, forros para biblia y monederos— son su única fuente de ingreso. Cada pieza la vende a 80 bolivianos, “lo más económico posible”, explica, porque el costo del material ha subido.

Sin embargo, lo que más complica su rutina no es la falta de recursos, sino las condiciones de la silla de ruedas que utiliza. “La necesito para todo, para trabajar y para moverme. Pero como salgo a vender a la calle, subir y bajar de los micros la arruina. Los rodamientos se me fregan rápido”, señala. Su silla actual tiene más de un año y medio de uso intenso y ya presenta daños visibles que dificultan su movilidad diaria.

Yorleno recuerda el momento que marcó su vida para siempre. En 2019 sufrió un accidente con el tren, que lo dejó gravemente herido. Requirió tres cirugías y un largo proceso de recuperación. “Me costó bastante salir. En ese tiempo estaba casado… luego me divorcié y ahora me encuentro solo. Todos los días debo buscar la manera de generar algo”, relata con la voz entrecortada, pero sin perder la firmeza que lo caracteriza.

Hoy, su pedido es sencillo pero urgente: una nueva silla de ruedas que le permita continuar trabajando, movilizarse sin dolor y sostener su independencia. Además, requiere material para seguir elaborando sus productos artesanales.

“Cualquier ayuda será bienvenida. Yo vivo solo y mis gastos son básicos, pero diarios. Y así me voy solventando”, afirmó.

Si usted puede colaborar, o conoce a alguien que pueda hacerlo, comuníquese al siguiente número: 757 17 450.

 

