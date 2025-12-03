TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en La Paz: Dos muertos y tres heridos en grave accidente en Patacamaya

El vuelco de un vehículo en la troncal Cruce Cochani dejó un saldo fatal de dos personas fallecidas y tres heridas, entre ellas una niña de siete años. Todos ellos eran miembros de una misma familia y fueron trasladados a un hospital.

Red Uno de Bolivia

03/12/2025 10:55

Foto: Red Uno
La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salguero, informó este martes sore un accidente de tránsito que ocurrió cuando el vehículo salió de la vía y volcó a la altura de la troncal Cruce Cochani, en La Paz.

“Se produjo una salida de vía con posterior vuelco; producto de este hecho han resultado dos personas de sexo masculino fallecidas”, manifestó Salgueiro.

Salguero indicó que las causas del accidente podrían estar relacionadas con exceso de velocidad o algún desperfecto mecánico, por lo que ambas hipótesis están siendo investigadas.

Como consecuencia del hecho, otras tres personas resultaron heridas, todos miembros de una misma familia, entre ellos una niña de siete años.

“Entre los heridos hay un hombre y dos mujeres, quienes han sido trasladados y auxiliados en un centro médico de la población de Patacamaya”, detalló Salgueiro.

Las acusas del trágico accidente se encuentran en investigación.

 

