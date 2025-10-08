TEMAS DE HOY:
VIDEO: Así rescataron a los heridos tras el embarrancamiento de una flota en Irupana, La Paz

En las imágenes se observa cómo los heridos fueron rescatados luego de que una flota se embarrancara en la carretera a Los Yungas, dejando al menos ocho personas en estado de gravedad.

Jhovana Cahuasa

08/10/2025 10:15

Foto: Red Uno
La Paz

Un grave accidente de tránsito se suscitó en la carretera a Irupana, en Los Yungas de La Paz, donde una flota del sindicato Trans 5 de Agosto se embarrancó a la altura del cruce Santa Ana, dejando como saldo varios heridos, entre ellos ocho personas en estado de gravedad.

“Están politraumatizados, policontusos. Es muy difícil dar en este momento una evaluación más precisa de los accidentados. Sin embargo, por lo que yo pude ver, por lo menos unas siete a ocho personas se embarrancaron”, manifestó uno de los médicos que acudió al lugar para coadyuvar en el rescate de los heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, ocho personas se encuentran en situación crítica, aunque por el momento no existe una cifra exacta del total de afectados por el accidente.

En primera instancia, los heridos fueron evacuados a un centro médico del municipio de Irupana; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, varios de ellos fueron trasladados posteriormente al Hospital Arco Iris, en la ciudad de La Paz.

 

