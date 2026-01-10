El presidente Rodrigo Paz dio el último adiós a Mauricio Aramayo

El presidente Rodrigo Paz llegó hasta el cementerio Jardín de Tarija para dar el último adiós a su amigo y colaborador Mauricio Aramayo y brindar su apoyo a la familia del exdirector regional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Durante el recorrido, se pudo ver al presidente profundamente afectado por la partida de Mauricio Aramayo, quien falleciera a manos de unos sicarios que, luego de atentar contra su vida, se dieron a la fuga.

“Con profundo dolor, el presidente Rodrigo Paz Pereira despidió en Tarija a Mauricio Aramayo, un amigo personal, cuya partida enluta al país.

Mauricio fue un hombre íntegro, un servidor público ejemplar y una persona buena, de esas que no pasan desapercibidas. Su ausencia duele, pesa y deja silencio.

El presidente lo despidió desde el afecto y el respeto, compartiendo el dolor de su familia y el de tantos que hoy sienten esta pérdida como propia”, señala en un comunicado la vocera presidencial, Carla Faval.

El funeral se llevó a cabo en el Cementerio Jardín El Remanso, luego de una misa que se realizó a promediar las 11:00 horas de este sábado 10 de enero.

Con lágrimas en los ojos, el mandatario expresó sus condolencias a la familia del Aramayo que falleció a los 38 años de edad.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y la Policía y el Ministerio Público están trabajando para identificar a los agresores.

