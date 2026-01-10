El presidente Rodrigo Paz dio el último adiós a Mauricio Aramayo

El funeral se llevó a cabo en el Cementerio Jardín El Remanso, luego de una misa que se realizó a promediar las 11:00 horas de este sábado 10 de enero.
10/01/2026 18:43
El presidente Rodrigo Paz llegó hasta el cementerio Jardín de Tarija para dar el último adiós a su amigo y colaborador Mauricio Aramayo y brindar su apoyo a la familia del exdirector regional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
Durante el recorrido, se pudo ver al presidente profundamente afectado por la partida de Mauricio Aramayo, quien falleciera a manos de unos sicarios que, luego de atentar contra su vida, se dieron a la fuga.
El funeral se llevó a cabo en el Cementerio Jardín El Remanso, luego de una misa que se realizó a promediar las 11:00 horas de este sábado 10 de enero.
Con lágrimas en los ojos, el mandatario expresó sus condolencias a la familia del Aramayo que falleció a los 38 años de edad.
Hasta el momento, las investigaciones continúan y la Policía y el Ministerio Público están trabajando para identificar a los agresores.
