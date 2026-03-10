Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 10 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia mostró una jornada de volatilidad con tendencia a la baja este martes 10 de marzo. Luego de un inicio de mañana con cifras elevadas, el dólar cerró la jornada con un descenso promedio de 20 centavos en comparación con la apertura.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda inició el día a las 06:00 con una cotización de Bs 9.50 para la compra y Bs 9.46 para la venta. Sin embargo, tras una corrección al mediodía, finalizó la tarde situándose en Bs 9.29 para la compra y Bs 9.26 para la venta.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones en tiempo real, reportó una tendencia similar. Tras haber arrancado el día en un nivel plano de Bs 9.46 (tanto para compra como para venta), cerró la jornada ubicando la divisa en Bs 9.29 para la compra y Bs 9.26 para la venta.

Resumen de la jornada

Mañana: El dólar alcanzó su punto más alto, rozando los Bs 9.50.

Mediodía: Se registró la primera caída significativa, bajando al rango de los Bs 9.32.

Cierre: La moneda se estabilizó cerca de los Bs 9.30, marcando un respiro tras la presión cambiaria de las primeras horas.

Esta fluctuación ocurre en un contexto donde los usuarios y sectores comerciales siguen de cerca las plataformas digitales ante la brecha existente con el tipo de cambio oficial.

