Presidente Rodrigo Paz visita barrio de su infancia en Chile

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitó la comuna de Macul en Santiago de Chile, lugar donde vivió parte de su infancia durante el exilio de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, y destacó la importancia de fortalecer las relaciones entre los países de la región en un contexto de integración continental.

Durante un contacto con medios, el mandatario recordó con emoción los años que pasó en ese barrio cuando tenía entre seis y siete años, señalando que en aquella época el lugar tenía calles de tierra y grandes espacios abiertos que formaron parte de sus recuerdos de niñez.

“Parte de la infancia de uno construye un sentido de pertenencia en el continente”, expresó el jefe de Estado.

Integración regional y desarrollo

Paz destacó que América del Sur tiene el potencial de convertirse en una potencia conjunta de naciones, si se logra una mayor cooperación entre los países del continente.

“Tenemos una visión grande para hacer de este continente realmente lo que Dios nos ha dado: una potencia en conjunto de naciones”, afirmó.

Agenda bilateral con Chile

La visita del presidente boliviano se produce en el marco de la posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast, con quien se prevé avanzar en una agenda de cooperación bilateral.

Paz explicó que las cancillerías de ambos países ya trabajan en diversos temas, entre ellos comercio, integración regional y asuntos vinculados a la migración.

Migración boliviana en Chile

En relación con el tema migratorio, el presidente destacó el aporte de los trabajadores bolivianos en el norte de Chile, especialmente en el sector agropecuario.

“Parte de lo que se consume en Chile viene de manos bolivianas”, señaló, destacando el trabajo de los migrantes.

La visita a la comuna de Macul se realizó antes de continuar con las actividades oficiales del mandatario en Chile, en el marco de los actos de posesión presidencial y reuniones bilaterales programadas entre ambos gobiernos.

