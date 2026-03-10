TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz llega a Chile para la posesión de José Antonio Kast

Juan Marcelo Gonzáles

10/03/2026 16:49

Foto: Presidente Rodrigo Paz (BTV captura de pantalla)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó a territorio chileno para participar en los actos de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un contexto marcado por el acercamiento diplomático entre ambos países y la expectativa de una nueva reunión bilateral.

A su arribo, el mandatario boliviano fue recibido con un saludo protocolar encabezado por un cordón de honor de la Escuela de Especialidades “Sargento Primero Adolfo Menadier”, además de autoridades de la Cancillería chilena y del consulado de Bolivia en ese país.

Paz llegó acompañado de la primera dama, María Elena Urquidi, y de su comitiva oficial, entre ellos el canciller Fernando Aramayo, quienes participarán de las actividades protocolares vinculadas a la asunción presidencial.

Agenda de acercamiento bilateral

La visita se produce en el marco de una nueva etapa en las relaciones entre Bolivia y Chile, que busca impulsar una agenda orientada a fortalecer el comercio, los hidrocarburos y el sector agropecuario, además de avanzar en temas de seguridad, migración e infraestructura caminera.

Tras las actividades oficiales, el mandatario boliviano también tiene previsto trasladarse al barrio de Macul, en Santiago, donde pasó parte de su infancia durante el exilio de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora.

