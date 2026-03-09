Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 9 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registró una tendencia descendente a lo largo de este lunes 9 de marzo. Según los reportes de los principales portales de monitoreo, la moneda extranjera cerró la jornada con una cotización más baja en comparación con los valores registrados en las primeras horas de la mañana, cuando la presión al alza parecía dominar la sesión.

La jornada comenzó con una cotización elevada. A las 6:00 de la mañana, el portal dolarboliviahoy.com reportaba el dólar en Bs 9.57 para la compra y Bs 9.50 para la venta. De manera similar, la plataforma bolivianblue.net situaba la divisa en Bs 9.56 (compra) y Bs 9.52 (venta).

Sin embargo, al promediar el mediodía, se observó un primer ajuste a la baja. En ese momento, ambas plataformas reportaron que la venta había descendido a Bs 9.48, mientras que la compra se mantenía entre los Bs 9.49 y Bs 9.50.

Al finalizar la tarde, la tendencia bajista se consolidó en el mercado informal. El portal dolarboliviahoy.com situó la cotización final en Bs 9.50 para la compra y Bs 9.47 para la venta.

Por su parte, bolivianblue.net cerró con cifras casi idénticas, ubicando la divisa en Bs 9.49 para la compra y manteniendo los Bs 9.47 para la venta. Este comportamiento refleja una caída de aproximadamente 10 centavos en la punta vendedora respecto al inicio del día, marcando un cierre de jornada con mayor estabilidad.

