Video: “La gente gritaba de desesperación”: testigos relatan los momentos de terror tras la caída de la rueda de la fortuna

Visitantes contaron la dramática experiencia que vivieron la noche del martes en la feria de Alasitas, en Santa Cruz.

Jhovana Cahuasa

08/10/2025 7:23

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El lamentable hecho se suscitó el martes en horas de la noche, en inmediaciones del Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se realiza la feria de la Alasitas, una rueda gigante de la fortuna colapsó, dejando a varias personas heridas.

“Estaba saliendo de la parte del baño y escuchamos unos gritos. En cuestión de dos o tres minutos llegaron las ambulancias. Se escuchó un golpe fuerte y a la gente gritando, y justo se había caído la rueda”.

Mientras tanto, otro testigo comentó que el suceso se sintió incluso a distancia:

“Solamente vi que gritaban. Fue de un momento a otro que escuché un estruendo, y vi que las ambulancias venían y se llevaban a los heridos. Dijeron que una de las máquinas se había caído; según escuchamos, hay personas heridas”.

Otra persona narró el pánico que se vivió en el lugar:

“Yo estaba comiendo cuando escuché un sonido fuerte. Fui a ver y, lamentablemente, se cayó la rueda que gira. Dijeron que había heridos. No vi cómo cayó, pero se escuchó un sonido fuerte. La gente viene acá a divertirse y relajarse con la familia; imagínense que un padre esté con su hijo y que esto haya caído”.

Uno de los asistentes relató que el hecho ocurrió de forma repentina mientras compartía con su familia:

Las autoridades aún no emitieron un informe oficial sobre las causas del colapso del juego mecánico, mientras los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la ciudad.

 

