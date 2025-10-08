Un trágico hecho se registró la noche de este martes en medio de la feria de las Alasitas, ubicada en el Cambódromo, en Santa Cruz, cuando una rueda de la fortuna colapsó repentinamente, dejando a varias personas heridas.

Los asistentes vivieron momentos de terror al ver cómo el juego mecánico se desplomaba. Entre gritos de desesperación, las personas que se encontraban en el lugar pedían ayuda.

Muchos corrían de un lado a otro intentando socorrer a los heridos, mientras otros no comprendían lo que estaba sucediendo. Varias cámaras captaron las impactantes imágenes del momento.

De manera preliminar, se conoce que al menos 46 personas resultaron heridas; sin embargo, se espera el informe oficial para conocer los detalles del lamentable suceso. Los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios y centros de salud.

