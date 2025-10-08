TEMAS DE HOY:
Robo millonario Violencia Infantil reo tiktokero

17ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

VIDEO: Momentos de terror tras la caída de una rueda de la fortuna en Alasitas

En las imágenes se observa la desesperación que vivieron las personas que asistieron a la feria de la Alasitas. El informe preliminar señala que al menos 46 personas resultaron heridas.

Jhovana Cahuasa

08/10/2025 7:03

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un trágico hecho se registró la noche de este martes en medio de la feria de las Alasitas, ubicada en el Cambódromo, en Santa Cruz, cuando una rueda de la fortuna colapsó repentinamente, dejando a varias personas heridas.

Los asistentes vivieron momentos de terror al ver cómo el juego mecánico se desplomaba. Entre gritos de desesperación, las personas que se encontraban en el lugar pedían ayuda.

Muchos corrían de un lado a otro intentando socorrer a los heridos, mientras otros no comprendían lo que estaba sucediendo. Varias cámaras captaron las impactantes imágenes del momento.

De manera preliminar, se conoce que al menos 46 personas resultaron heridas; sin embargo, se espera el informe oficial para conocer los detalles del lamentable suceso. Los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios y centros de salud.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD