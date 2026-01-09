TEMAS DE HOY:
Decenas de camiones continúan varados en Yapacaní por el bloqueo de la COB

Sin señales de cuarto intermedio, el sector del transporte pesado enfrenta su tercera jornada de inmovilidad total.

Ximena Rodriguez

09/01/2026 19:13

Santa Cruz

A metros de la Plaza Principal de Santa Fe de Yapacaní en Santa Cruz, se encuentran decenas de transportistas que permanecen varados. El transporte pesado suma ya tres días de inmovilidad absoluta debido a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha confirmado que este punto es uno de los tres bloqueos críticos que asfixian las rutas del departamento cruceño. Los choferes denuncian un perjuicio económico insostenible mientras las demandas contra el Decreto Supremo 5503 mantienen las vías cerradas.

 

Hasta el momento, los sectores movilizados han descartado cualquier posibilidad de dictar un cuarto intermedio para el paso de los vehículos. La medida de presión continuará de forma indefinida, dejando al comercio nacional en una situación de extrema vulnerabilidad.

Temas relacionados

