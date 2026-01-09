[VIDEO] ¡Cinematográfica persecución! Robaron un vehículo, chocaron y se enfrentaron a tiros con la policía

Una escena digna de una película de acción se vivió en las últimas horas en el partido bonaerense de Merlo, donde un violento robo, un choque y un tiroteo entre delincuentes y policías pusieron en riesgo la vida de decenas de personas. Milagrosamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos.

Todo comenzó cuando dos delincuentes que se desplazaban en una moto interceptaron a Patricia, una mujer de 67 años, en la esquina de Patagones y Güemes. A punta de pistola, la obligaron a entregar su rodado y huyeron con el vehículo robado. La víctima dio aviso al 911 y de inmediato se desplegó un operativo policial.

Minutos después, un patrullero logró ubicar al auto en la intersección de Yrigoyen y Álvarez Thomas. Allí se produjo una escena caótica: el vehículo realizó una maniobra descontrolada, chocó contra el cordón de la vereda, arrastró el cable de un poste de luz y terminó cayendo violentamente sobre la calle.

Cuando los efectivos descendieron del móvil y dieron la voz de alto, los delincuentes intentaron escapar y embistieron con el automóvil a los policías. En ese instante, se desató un intercambio de disparos que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Los tiros impactaron incluso en un comercio de la esquina, donde un paquete de cervezas fue alcanzado por las balas. Dentro del local, una empleada gritaba aterrada mientras se protegía detrás del mostrador al escuchar las detonaciones.

En medio del caos, los delincuentes lograron huir a pie y más tarde abandonaron el vehículo a unas diez cuadras del lugar. Luego escaparon en una moto que los aguardaba con un cómplice.

Peritos de la Policía Científica revisaron el motorizado y no hallaron rastros de sangre, por lo que se presume que ninguno de los delincuentes resultó herido. Hasta el momento, los sospechosos no fueron detenidos.

El caso generó preocupación y polémica, ya que testigos y grabaciones evidenciarían que los disparos se produjeron en una zona altamente transitada, lo que podría haber puesto en peligro a civiles. Las autoridades analizan si los efectivos actuaron conforme a los protocolos vigentes.

A continuación, el video:

