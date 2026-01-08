Imágenes sensibles: momento en que un sujeto atropella a su pareja tras una discusión

Un hombre atropelló de manera intencional a su pareja sentimental luego de una discusión ocurrida en la colonia Del Prado, al norte de Monterrey. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona y actualmente es investigado por autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja circulaba a bordo de un automóvil cuando inició una discusión verbal que fue subiendo de intensidad. Minutos después, el conductor detuvo el vehículo de forma repentina y obligó a la mujer a descender junto con varias maletas.

La víctima, identificada como Karen, de 31 años, se colocó frente al automóvil para reclamarle. En ese momento, el hombre aceleró el vehículo y la atropelló deliberadamente, para posteriormente darse a la fuga en el mismo automóvil.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle atención médica a la mujer, quien fue trasladada a un hospital de Monterrey. Presentaba inflamación en la nuca, dolor en las cervicales y sangrado nasal, aunque se encontraba consciente al momento de su traslado.

Elementos de la Policía Municipal de Monterrey acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias. El video del atropello ya forma parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía.

