[VIDEO] Una mujer perdió el control de su auto, derrapó y volcó en una rotonda

Dos personas resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la localidad bonaerense de Tigre, cuando el auto en el que se desplazaban volcó luego de que la conductora perdiera el control al ingresar a una rotonda. En las últimas horas, se viralizaron las imágenes del siniestro registradas por cámaras de seguridad municipales.

El episodio se produjo en el cruce de Camino de los Remeros y la Ruta 27, en la zona de Rincón de Milberg, un sector de alto tránsito vehicular. Según se observa en los registros de videovigilancia, la mujer circulaba a alta velocidad cuando el vehículo comenzó a derrapar, se subió al cordón de la rotonda y volcó de costado.

Tras el impacto inicial, el auto continuó deslizándose por el asfalto durante más de 50 metros, “patinando” varios segundos antes de detenerse completamente dando vuelta. La secuencia, por su violencia, rápidamente se difundió en redes sociales.

Accidente en Tigre: un vehículo patinó más de 50 metros antes de volcar

El Centro de Operaciones Tigre detectó el accidente a través de las cámaras y activó de inmediato el protocolo de emergencia. Personal de Protección Ciudadana acudió al lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito, mientras que médicos del Sistema de Emergencias Tigre brindaron atención a los ocupantes del vehículo.

Los profesionales constataron que ambas personas se encontraban fuera de peligro, aunque presentaban heridas como consecuencia del vuelco. No fue necesario su traslado de urgencia a un centro de salud.

Además, a la conductora se le realizó el control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

A continuación, el video:

