Delivery falla al intentar un truco con su motocicleta y termina en el suelo | VIDEO

En México, un repartidor de delivery protagonizó un accidente mientras intentaba realizar un truco con su motocicleta. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa la arriesgada maniobra.

En las imágenes se ve a un joven realizando un truco sobre su moto cuando, por detrás, el delivery con casco y mochila quiso imitarlo. Sin embargo, perdió el equilibrio y terminó cayendo al pavimento, impactando fuertemente con el suelo.

A pesar del aparatoso golpe, el joven se levantó inmediatamente. El video ha generado diferentes reacciones.

