Un video que circula en redes sociales volvió a poner en debate la imprudencia vial y la falta de responsabilidad al conducir. En las imágenes se observa a un motociclista que, al llegar a una caseta de peaje en México, decide no detenerse para pagar y acelera bruscamente con la intención de evadir el control.

La maniobra terminó de la peor manera. Debido al arranque repentino, la mujer que viajaba como acompañante perdió el equilibrio y cayó de la motocicleta, quedando tendida en el asfalto mientras el conductor avanzaba algunos metros más adelante.

El hecho generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde muchos usuarios cuestionaron no solo la decisión de evitar el pago de la caseta, sino también la falta de cuidado hacia la acompañante. Para varios internautas, el video refleja una conducta irresponsable que pudo haber tenido consecuencias más graves.

Entre los comentarios que más se repitieron se leía: “¿Y tu pareja te puede matar o todavía tienes duda?” y otros más irónicos como: “Mija no es ahí. Yo que ella pedía el divorcio, no tiene ni para la caseta y todavía la deja tirada”, acompañados de risas y emojis.

Hasta el momento no se conoce si la mujer sufrió heridas de gravedad ni si hubo sanciones para el motociclista. Sin embargo, el caso se convirtió en un ejemplo más de cómo una mala decisión al volante puede terminar en un accidente evitable.



