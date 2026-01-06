“Pura magia”: Sam Smith comparte su emoción tras visitar Perú

El reconocido cantante británico Sam Smith, famoso por su potente voz y éxitos como Stay With Me, compartió su emoción tras un viaje reciente a Perú, donde recorrió paisajes impresionantes y disfrutó de la gastronomía local.

FOTO: RRSS

En un mensaje para sus seguidores, Sam escribió:

"Querido Perú, durante las últimas dos semanas he tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante — pero aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino".

FOTO: RRSS

El artista recordó que tras sus conciertos en Lima en marzo de 2024, ya llevaba a Perú muy dentro de su corazón, pero esta visita lo dejó aún más emocionado. Durante su recorrido, tuvo la oportunidad de conocer a su primer perezoso en libertad, subir a Machu Picchu, nadar cerca de un delfín rosado, beber té de muña y pasar tiempo en las islas flotantes del lago Titicaca.

"Este viaje ha sido pura magia", aseguró Sam en sus redes sociales.

FOTO: RRSS

El cantante también agradeció a quienes lo guiaron durante su recorrido:

"Gracias a todas las personas que guiaron a mis seres queridos y a mí, y que nos enseñaron tanto en el camino. No puedo esperar para volver algún día — ojalá no esté tan lejos. Con todo mi amor, infinitamente, Sam xx".

FOTO: RRSS

Las imágenes compartidas muestran no solo los paisajes del país, sino también la riqueza de la gastronomía peruana, dejando en evidencia que el viaje fue una experiencia completa y memorable para el artista.



Mira la programación en Red Uno Play