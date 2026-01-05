TEMAS DE HOY:
Mujer hallada en freezer Emapa accidente vehicular

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Dramático rescate de un perro atrapado en un estanque helado en EE.UU. (Video)

Phoenix permaneció quieto y paciente, esperando ser salvado. Las bajas temperaturas y el hielo quebradizo hicieron que la operación fuera especialmente delicada.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

05/01/2026 13:40

Dramático rescate: Bomberos salvan a perro atrapado en hielo en Rhode Island. FOTO: RRSS

Escuchar esta nota

Un rescate conmovedor se llevó a cabo en Rhode Island, Estados Unidos, cuando un golden retriever quedó atrapado en un estanque helado durante una caminata matutina con su dueño. El perro, llamado Phoenix, caminó sobre una fina capa de hielo que no soportó su peso y cayó al agua congelada.

Los bomberos del lugar actuaron de inmediato. Uno de los socorristas, protegido con un traje especial, ingresó al estanque para nadar hacia Phoenix, quien permaneció quieto y paciente, esperando ser salvado.  Las bajas temperaturas y el hielo quebradizo hicieron que la operación fuera especialmente delicada.

 

El socorrista logró sujetar con firmeza al golden, y con apoyo desde la orilla ambos fueron llevados a un lugar seguro. Tanto Phoenix como el rescatista resultaron ilesos, dejando una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El rescate destaca la importancia de extremar precauciones en zonas con hielo durante el invierno, especialmente para mascotas que acompañan a sus dueños en paseos al aire libre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD