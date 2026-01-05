Dramático rescate de un perro atrapado en un estanque helado en EE.UU. (Video)

Un rescate conmovedor se llevó a cabo en Rhode Island, Estados Unidos, cuando un golden retriever quedó atrapado en un estanque helado durante una caminata matutina con su dueño. El perro, llamado Phoenix, caminó sobre una fina capa de hielo que no soportó su peso y cayó al agua congelada.

Los bomberos del lugar actuaron de inmediato. Uno de los socorristas, protegido con un traje especial, ingresó al estanque para nadar hacia Phoenix, quien permaneció quieto y paciente, esperando ser salvado. Las bajas temperaturas y el hielo quebradizo hicieron que la operación fuera especialmente delicada.

El socorrista logró sujetar con firmeza al golden, y con apoyo desde la orilla ambos fueron llevados a un lugar seguro. Tanto Phoenix como el rescatista resultaron ilesos, dejando una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El rescate destaca la importancia de extremar precauciones en zonas con hielo durante el invierno, especialmente para mascotas que acompañan a sus dueños en paseos al aire libre.

