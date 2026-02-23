Un hipopótamo emergió abruptamente del agua y volcó una lancha, arrojando al lago a uno de los integrantes del equipo que intentaba capturarlo. El impactante momento quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales por la organización The Digital Ark.

El hecho ocurrió en el Parque Nacional Kruger, en el noreste de Sudáfrica, una de las reservas naturales más importantes del continente.

Una misión que se tornó peligrosa

Según explicó la organización, el equipo realizaba una operación con dardos tranquilizantes para capturar al hipopótamo y a su cría. Ambos habían escapado de una granja cercana tras fuertes inundaciones que afectaron la zona.

El objetivo era devolverlos a su entorno natural de manera segura.

Pero el animal reaccionó con violencia.

En las imágenes se observa cómo el hipopótamo sale del agua con fuerza, impacta la lancha y la voltea en cuestión de segundos. Uno de los conservacionistas cae al lago mientras el resto intenta mantener el control en medio del caos.

“Los hipopótamos son responsables de más muertes humanas en África que casi cualquier otro animal grande… Y hoy nos recordó por qué”, escribió la organización en su cuenta oficial.

Animales impredecibles y extremadamente territoriales

Aunque suelen asociarse con una apariencia tranquila, los hipopótamos son considerados uno de los animales más peligrosos de África. Son territoriales, rápidos en el agua y pueden alcanzar velocidades sorprendentes en distancias cortas.

En otro video difundido por la organización, el conservacionista Zander Pinar explicó que el equipo continúa trabajando en la zona con equipamiento especializado para completar la captura y garantizar la seguridad tanto de los animales como de la comunidad.

Antecedentes que estremecen

El ataque se suma a otros episodios similares en la región.

En 2024, un hipopótamo macho persiguió una embarcación turística en el río Chobe, en Namibia, llegando a morder la estructura del bote ante la mirada aterrada de los viajeros.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1996, cuando el guía Paul Templer fue atacado en el río Zambeze, en Zimbabue. El animal lo atrapó momentáneamente en su mandíbula durante un intento de rescate. Contra todo pronóstico, sobrevivió.

Templer describió el ataque como “un torpedo de submarino que corta el agua” y, pese a las graves heridas, años después resumió la experiencia como “un mal día en la oficina”.

