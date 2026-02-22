TEMAS DE HOY:
Viacha Droga en Viru Viru Cochabamba

32ºC Santa Cruz de la Sierra

34ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Soñaste con tu ex? La psicología explica lo que realmente significa

No siempre significa que lo extrañes. Para los especialistas, estos sueños pueden revelar emociones pendientes, procesos internos y etapas de crecimiento personal.

Silvia Sanchez

22/02/2026 17:36

¿Soñaste con tu ex? La psicología explica lo que realmente significa. Imagen referencial.
Mundo

Escuchar esta nota

Soñar con una expareja puede sacudirte el día. No importa si la ruptura ocurrió hace meses o años: despertar después de ver a tu ex en sueños suele generar dudas, nostalgia o incluso culpa.

Pero, según la psicología, estos episodios no necesariamente hablan de deseos reprimidos ni de ganas de volver. Muchas veces, son señales de que el inconsciente está procesando experiencias pasadas para cerrar ciclos.

El inconsciente también trabaja de noche

Durante el descanso, el cerebro revisa recuerdos cargados de emoción. Una expareja suele representar etapas intensas de aprendizaje, cambios y descubrimientos personales.

Por eso, soñar con el ex puede simbolizar conflictos no resueltos, conversaciones pendientes o emociones que todavía buscan acomodarse. No siempre se trata de la otra persona, sino de lo que esa relación significó en tu historia.

En algunos casos, el sueño puede reflejar partes de vos mismo que quedaron “ancladas” a ese momento: ilusiones, inseguridades, miedos o fortalezas que nacieron en esa etapa.

Más sobre tu presente que sobre tu pasado

Si estás atravesando cambios importantes —un nuevo trabajo, otra relación o una crisis personal—, el inconsciente puede recurrir a figuras conocidas para interpretar lo que estás sintiendo hoy.

Es decir: tu ex puede aparecer como símbolo, no como destino.

¿Qué hacer si soñás seguido con tu ex?

  • Anotá lo que sentís al despertar. Tristeza, alivio, enojo o indiferencia pueden darte pistas sobre lo que todavía necesitás sanar.

  • No sobreinterpretes. Soñar no significa que vaya a haber un reencuentro ni que debas escribirle.

  • Observá la frecuencia. Si el sueño se repite con angustia, puede ser señal de que aún falta un cierre emocional más consciente.

Al final, más que una señal romántica del universo, soñar con tu ex suele ser una conversación pendiente… pero con vos mismo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD