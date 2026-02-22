El narco más buscado del mundo muerto: así fue la caída de 'El Mencho'

El Ejército mexicano confirmó que El Mencho, uno de los narcos más buscados del mundo, fue abatido este domingo durante un operativo militar en el estado de Jalisco, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La operación generó enfrentamientos con presuntos miembros del CJNG. Las cifras preliminares indican que, además de la muerte del capo, otros seis presuntos criminales también fallecieron en el lugar o mientras eran trasladados por las autoridades.

Violencia tras la caída

La confirmación del abatimiento desató una ola de violencia en diversas regiones del país. Se registraron narcobloqueos con vehículos incendiados en Jalisco y otros estados como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y varios más, como táctica para obstaculizar la acción de las fuerzas de seguridad.

Videos difundidos en redes mostraron columnas de humo sobre la turística Puerto Vallarta y escenas de pánico en el aeropuerto de la ciudad, lo que incluso llevó a algunas aerolíneas a suspender vuelos por motivos de seguridad.

Autoridades y gobiernos extranjeros, como los Estados Unidos, emitieron advertencias a sus ciudadanos para que se mantuvieran en lugares seguros ante el clima de tensión.

¿Quién era “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, nació el 17 de julio de 1966 en el municipio de Aguililla (estado de Michoacán). Desde sus inicios en el narcotráfico, ascendió desde el narcomenudeo y la sicariato hasta convertirse en el líder absoluto de uno de los grupos criminales más violentos y poderosos de México y del mundo.

Fue fundador del CJNG, organización que consolidó tras la fragmentación de grupos rivales y que creció hasta superar en poder y alcance al histórico Cártel de Sinaloa en varios rubros, especialmente en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y otras regiones.

El Mencho había sido señalado por su participación en actividades criminales desde hace décadas, y las autoridades estadounidenses incluso ofrecían una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG extendió su presencia a gran parte del territorio mexicano, involucrándose también en otros delitos como robo de combustible, extorsión y lavado de dinero.

Impacto y contexto

La muerte de El Mencho representa el golpe más significativo contra el narcotráfico en México en décadas, tras la caída de capos como El Chapo Guzmán o El Mayo Zambada. Sin embargo, expertos advierten que su muerte podría desencadenar una nueva etapa de violencia y disputas internas dentro del CJNG y con cárteles rivales, mientras las autoridades buscan evitar un impacto mayor en la seguridad pública.

