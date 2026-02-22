TEMAS DE HOY:
Internacional

EE.UU. urge a sus ciudadanos no salir a la calle en varios estados de México por violencia

La alerta fue emitida en al menos 5 países, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte de "El Mencho".

EFE

22/02/2026 15:54

EE.UU. urge a sus ciudadanos no salir a la calle en varios estados de México por violencia. Foto EFE.
México

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales. 

