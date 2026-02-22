Asalto armado en gimnasio de Cochabamba: vecinos persiguen y capturan a los sospechosos

El hecho ocurrió a plena luz del día y con menores presentes. Los implicados, uno de ellos extranjero, fueron reducidos por ciudadanos y entregados a la FELCC.

Un violento asalto se registró este sábado en un gimnasio de la ciudad de Cochabamba, donde un sujeto armado ingresó al establecimiento y sustrajo equipos electrónicos en presencia de clientes, entre ellos menores de edad, generando temor entre los presentes.

Según la denuncia, el principal implicado, un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana, ingresó al gimnasio portando un arma de fuego y procedió a robar una computadora y un teléfono celular. Tras cometer el ilícito, intentó darse a la fuga con la ayuda de un cómplice que lo esperaba en el exterior.

Sin embargo, la rápida reacción de las personas que se encontraban en el lugar permitió iniciar una persecución inmediata. Vecinos y testigos lograron interceptar a ambos sospechosos, reducirlos y recuperar los objetos robados antes de que pudieran escapar.

De acuerdo con el testimonio de una testigo, los antisociales incluso habrían encañonado a un taxista durante su intento de huida.

“La gente se movilizó, los siguieron, los amarraron y dejaron el arma en el piso para que la Policía la recoja como prueba”, relató.

Posteriormente, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de los implicados, quienes fueron trasladados a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Tras el hecho, vecinos y testigos exigieron mayor presencia policial en la zona para prevenir nuevos hechos delictivos y pidieron que se apliquen las sanciones correspondientes contra los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play