Vecinos bloquean y hacen filas por horas para conseguir GLP en Cochabamba

Vecinos de diferentes municipios bloquean y hacen filas por horas, con garrafa en mano, para adquirir una unidad de gas licuado de petróleo (GLP) en Cochabamba. La escasez del producto persiste pese a las medidas de control que implementó el Gobierno nacional para garantizar la provisión.

Este miércoles, un grupo de vecinos bloqueó la avenida Circunvalación y Pando en la ciudad para exigir a las autoridades que instalen un punto de venta en el sector.

Los movilizados denunciaron que la escasez del producto les obliga a trasladarse a otras zonas para abastecerse porque tampoco los camiones distribuidores llegan a los barrios.

Los movilizados denunciaron que la escasez del producto les obliga a trasladarse a otras zonas para abastecerse porque tampoco los camiones distribuidores llegan a los barrios.

Mientras tanto, decenas de personas de diferentes municipios madrugan para comprar GLP en el punto de venta de la avenida Simón López, pese al frío y la lluvia.

"Desde las cinco de la madrugada estoy esperando, sufro porque el carro de gas no va por mi zona hace dos meses ya, vivo por Tiquipaya, desde Trojes he venido”, dijo una ama de casa.

Otra vecina, que llegó desde la zona de la Segunda Circunvalación, denunció que las garrafas de GLP ya no duran como antes, una irregularidad que le obliga a buscar el producto en menos tiempo. “Ya no dura, en dos semanas se acaba y otra vez hay que ir a buscar; alguien debería controlar eso”, aseveró.

Mira la programación en Red Uno Play