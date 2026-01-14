Gasolina, diésel y GNV en Bolivia: estos son los precios fijados tras el DS 5516

El Gobierno nacional fijó nuevos precios para la gasolina, el diésel y el Gas Natural Vehicular (GNV) tras la promulgación del Decreto Supremo N° 5516, vigente desde el 13 de enero, con el objetivo de estabilizar el mercado interno y reducir el contrabando de carburantes.

La norma señala que el decreto tiene por finalidad estabilizar los precios de los productos derivados del petróleo, con excepción del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en el marco de la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la eficiencia económica.

Precios oficiales de gasolina y diésel

De acuerdo con el Artículo 2 del decreto, el precio final al consumidor quedó establecido de la siguiente manera:

Gasolina Especial: 6,96 bolivianos por litro

Diésel Oíl: 9,80 bolivianos por litro

Gasolina Premium: 11,00 bolivianos por litro

Estos precios forman parte de una nueva estructura tarifaria definida por el Ejecutivo para corregir distorsiones de mercado y frenar la salida ilegal de carburantes hacia países vecinos.

Precio del Gas Natural Vehicular (GNV)

El Artículo 4 del Decreto Supremo 5516 fija el precio final del Gas Natural Vehicular (GNV) en 2,73 bolivianos por metro cúbico (Bs/m³). Este valor estará sujeto al Reglamento sobre el Régimen de Precios de Gas Natural Vehicular, que forma parte de la misma normativa.

Vigencia y posibles ajustes

El decreto establece que los precios actuales se mantendrán vigentes por un periodo de seis meses. Concluido ese plazo, el Gobierno evaluará si se mantienen o se ajustan, tomando en cuenta los precios internacionales y otros criterios económicos.

Además, la norma incorpora una metodología de ajuste de precios, aprobada en el Artículo 3, que permitirá futuras variaciones bajo parámetros de sostenibilidad fiscal y eficiencia económica.

Mira la programación en Red Uno Play