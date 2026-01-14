Repuestos y neumáticos con arancel cero 2026: conozca la lista en detalle de productos

El Gobierno nacional publicó la lista oficial de productos automotrices que podrán ser importados con arancel cero hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco del Decreto Supremo N° 5516, con el objetivo de reducir los costos de reparación y mantenimiento del parque automotor.

La medida está respaldada por el Artículo 24 del decreto, que modifica la alícuota del Gravamen Arancelario al 0% para la importación de maquinaria, equipos e insumos destinados a sectores productivos estratégicos, incluyendo repuestos y componentes para vehículos, siempre que no vulneren la normativa nacional ni acuerdos internacionales.

Productos automotrices incluidos

El listado oficial contempla cinco grupos principales de componentes considerados esenciales para el transporte nacional. Entre ellos se encuentran lubricantes, aceites y neumáticos, que incluyen grasas y aceites para motores a gasolina y diésel, además de neumáticos nuevos, usados y recauchutados para automóviles, autobuses, camiones y motocicletas.

También se autoriza la importación de cámaras de caucho y protectores tipo flap. A esto se suman motores y kits de conversión, que abarcan motores de émbolo nuevos o usados, equipos para sistemas de uso dual (diésel/gas) y baterías de plomo para el arranque de motores.

Asimismo, la exención alcanza a repuestos de carrocería y elementos de seguridad, como cinturones, airbags, parachoques y sistemas de frenos, además de parabrisas, vidrios, puertas y tableros.

El beneficio se extiende a componentes mecánicos y de transmisión, entre ellos cajas de cambio, ejes, sistemas de suspensión, embragues y tanques de carburante. El sector de motocicletas también está incluido, con sillines y otros repuestos y accesorios específicos.



Alcance de la medida

Según el Gobierno, la aplicación del arancel cero busca abaratar los costos logísticos, facilitar el acceso a repuestos y mejorar la operatividad del transporte, en un contexto de encarecimiento de insumos y mantenimiento vehicular.

